COE establece acciones en Santa Cruz y dispone la reapertura de vuelos para asistencia y evacuación

Ante la gravedad de los daños provocados por el invierno en el archipiélago, el COE Cantonal y Provincial mantuvo sesiones de emergencia para coordinar la respuesta institucional en Santa Cruz. Entre las principales resoluciones adoptadas destaca el restablecimiento de los vuelos para garantizar la llegada de asistencia humanitaria y facilitar el traslado de turistas fuera de la zona afectada, fijando además dos puntos de encuentro estratégicos para la evacuación. Un reporte de María Gracia Chacón.