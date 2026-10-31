Fuerza Aérea y Secretaría de Riesgos trasladan contingente de ayuda humanitaria a Galápagos

Desde la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil, se articuló el envío inmediato de asistencia técnica y víveres para atender a la población damnificada en las islas Galápagos. Personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tienen previsto arribar a la zona de desastre cerca de la medianoche con equipamiento especializado y suministros de primera necesidad. Un reporte de Paula Kuhn.