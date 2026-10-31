Nuevo desbordamiento del río Naves Chico anega el cantón Las Naves, cantón Bolívar

Torrenciales lluvias registradas la tarde de este sábado 31 de octubre desencadenaron por segunda ocasión en menos de un mes el desbordamiento del río Naves Chico en la provincia de Bolívar. La fuerte creciente inundó gran parte del centro cantonal de Las Naves y sectores vulnerables aledaños, dejando viviendas e infraestructura afectadas mientras los moradores demandan la intervención urgente de los organismos de socorro.