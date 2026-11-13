Restaurantes y comerciantes de Quito se preparan para el partido amistoso de La Tri ante Costa Rica

Este viernes 13 de noviembre, Quito vive una jornada futbolera con el partido amistoso entre la selección de Ecuador y Costa Rica, encuentro que será transmitido en señal abierta por Teleamazonas. Ante la alta expectativa de aficionados en los alrededores del estadio, restaurantes de la zona han reforzado su atención con personal adicional, mientras comerciantes informales ofrecen todo tipo de artículos alusivos a La Tri con el objetivo de dinamizar la economía local. Un reportaje de Brigette Mancheno