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Actualizado: 13 nov 2026 - 13:10

Prisión preventiva para exreina de belleza Navila Dieb en el caso La Reina por lavado de activos

Un juez dictó orden de prisión preventiva contra Navila Dieb, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil y exreina de belleza, tras ser vinculada junto a sus familiares al caso La Reina, proceso que investiga un presunto delito de lavado de activos. En la misma audiencia se dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para su madre, Cynthia B., y su padrastro, José E., quienes se suman a David y Farid D. B., hermanos de la procesada, además de una persona jurídica vinculada al expediente. 

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