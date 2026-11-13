Multan con más de 6 mil dólares a tutor de un perro bulldog por maltrato animal

El tutor de un perro de raza bulldog llamado Daddy deberá cancelar una multa que supera los 6.000 dólares tras comprobarse graves actos de maltrato animal. De acuerdo con el informe de la Unidad de Bienestar Animal, el responsable habría cometido cerca de diez infracciones, entre ellas mantener al animal encadenado durante extensas jornadas y expuesto de forma permanente al sol y la lluvia. Un reportaje de Mishel Villacís.