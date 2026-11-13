Multan con más de 6 mil dólares a tutor de un perro bulldog ...

Moradores de La Inmaculada reclaman por vía sin asfalto tras obras inconclusas en el sur de Quito

Habitantes del barrio La Inmaculada, ubicado en el sur de Quito, enfrentan serias dificultades para movilizarse debido al mal estado de sus vías y trabajos inconclusos. Los moradores denuncian que una intervención en el sistema de alcantarillado, iniciada hace cuatro meses, dejó la calle Pilahuín completamente sin asfalto y abandonada. Un reportaje de Gustavo Jaramillo