Plan urbanístico en La Mariscal entrará en vigencia en enero de 2027

Moradores del sector de La Mariscal, en el centro-norte de Quito, aguardan con expectativa la puesta en marcha del plan urbanístico diseñado para rehabilitar, repoblar y reactivar económicamente esta tradicional zona de la capital. La normativa entrará en vigencia a partir de enero de 2027 e incluirá medidas estrictas para controlar el orden público, restringiendo la venta de licores dentro del perímetro del barrio. Un reportaje de Mishel Villacís