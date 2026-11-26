Actualizado: 26 nov 2026 - 13:40
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Rafaela Loaiza, Reina de Quito impulsará su proyecto "Conectando Caminos"
La capital ecuatoriana tiene nueva soberana tras la coronación de Rafaela Loaiza como Reina de San Francisco de Quito la noche de este miércoles 25 de noviembre. Durante su año de gestión, la nueva representante impulsará su proyecto social denominado "Conectando Caminos", cumpliendo junto a su corte de honor una amplia agenda de actividades oficiales y comunitarias en beneficio de la ciudadanía quiteña. Un reportaje de Maili Rosas