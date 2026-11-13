Concejales alternos asumirán en Quito para debatir movilidad, seguridad y presupuesto

El Concejo Metropolitano de Quito deberá principalizar a los concejales alternos de aquellos ediles que solicitaron licencia para participar en la campaña electoral, con el fin de garantizar el quórum y continuar sesionando. Entre los temas prioritarios que el pleno tiene pendientes por abordar durante las próximas semanas figuran movilidad, seguridad ciudadana y ejecución presupuestaria. Un reportaje de Stephany Paz