Arranca soterramiento de cables en la av. 6 de Diciembre desde el centro al norte de Quito

Ya iniciaron los trabajos de soterramiento de redes de telecomunicaciones a lo largo de la avenida 6 de Diciembre, en el tramo comprendido desde el centro hacia el norte de Quito. Según la planificación técnica del Municipio capitalino, se prevé que esta obra de ordenamiento urbano sea concluida y entregada a la ciudadanía a mediados de abril del próximo año. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez