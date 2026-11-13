Guayaquil genera más de 4 500 toneladas diarias de basura y candidatos no detallan cómo resolverlo

Guayaquil produce actualmente más de 4.500 toneladas de desechos sólidos al día, una cifra que casi se ha cuadruplicado en los últimos 34 años. Aunque los ocho candidatos a la Alcaldía incluyen el manejo de residuos en sus planes de trabajo, ninguno especifica los mecanismos técnicos para solucionar el problema ni el presupuesto exacto que destinará para ello. Un reportaje de Camila Guevara