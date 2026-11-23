Moradores del sur de Quito denuncian ola de inseguridad tras registrarse dos muertes violentas

Habitantes de los sectores de Guamaní y San Martín, en el sur de Quito, expresaron su alarma tras registrarse dos muertes violentas en los últimos días en la zona. Los vecinos relataron el clima de inseguridad que enfrentan cotidianamente y advirtieron que en el barrio San Martín no es la primera ocasión en que delincuentes abandonan un cuerpo sin vida. Un reporte de Juan Miguel Rodríguez