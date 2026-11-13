Conductores cuestionan falta de presencia de la ATM en controles del espacio público

Pese a que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) difunde campañas publicitarias asegurando el cumplimiento de operativos para el ordenamiento del espacio público en Guayaquil, un recorrido realizado en distintos puntos de la ciudad evidenció una realidad distinta. Varios conductores consultados señalaron que la presencia de agentes y la aplicación efectiva de estos controles en las calles sigue siendo escasa.