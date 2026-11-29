Voto en familia, emplasticar certificados y platos típicos marcan la jornada en Quito

Acudir a sufragar en familia, emplasticar el certificado de votación a la salida y disfrutar de la gastronomía quiteña —como hornado, papas, helados o espumilla— marca el ambiente ciudadano en los exteriores del Colegio Sebastián de Benalcázar, en Quito. Varios votantes señalaron que aprovechan la jornada de descanso de este domingo 29 de noviembre para compartir platos típicos antes de regresar a casa a esperar los resultados del escrutinio. Un reporte de Roberto Cadena