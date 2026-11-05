Cerca de 20 viviendas en Vía a la Costa enfrentan riesgo de colapso de cerramientos por lluvias

Alrededor de 20 inmuebles situados en una urbanización de la Vía a la Costa registran un alto riesgo de sufrir afectaciones estructurales en sus cerramientos debido a la acumulación de aguas pluviales. Los residentes del sector denunciaron que intervenciones recientes en el cerro contiguo han desestabilizado el terreno, advirtiendo sobre la posibilidad de nuevos deslizamientos de tierra si continúan las precipitaciones en la zona. Un reporte de Camila Guevara