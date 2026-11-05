Operación Zeus 4 deja 14 detenidos tras 25 allanamientos contra el narcotráfico y homicidios

Durante la madrugada de este 5 de noviembre, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado ejecutaron de forma conjunta la Operación Zeus 4 en seis provincias, centrando su accionar en Los Ríos. Cerca de 350 efectivos allanaron múltiples inmuebles logrando la aprehensión de 14 presuntos integrantes de una red delictiva dedicada al tráfico de drogas, porte ilegal de armas y vinculada a cerca de 60 homicidios registrados en la zona. Un reporte de Paula Kuhn