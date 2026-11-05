Familias edifican muros en sus viviendas para frenar el ingreso de agua por anegaciones

Ante las continuas anegaciones que sufren varios barrios del Litoral, familias perjudicadas han recurrido a la edificación de muros e improvisación de barreras en las entradas de sus inmuebles. Especialistas en gestión de riesgos aclararon que, si bien estas estructuras disminuyen de forma temporal el impacto del agua, no representan una solución definitiva frente al incremento progresivo del caudal en la superficie. Un reportaje de Ericka Vera