Fuertes lluvias y vientos provocaron la caída de techos, árboles y cables en Santa Elena

El temporal invernal causó múltiples emergencias en la provincia de Santa Elena. En el barrio 12 de Octubre, perteneciente al cantón La Libertad, las intensas precipitaciones y ráfagas de viento ocasionaron el colapso del techo de un inmueble y la caída de un árbol. Asimismo, el desprendimiento de cables de alta tensión en distintos sectores urbanos mantiene en alerta a la población por el peligro latente para peatones y conductores.