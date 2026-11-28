Manabí registra 7 citaciones por infringir ley seca previas a las elecciones seccionales

La provincia de Manabí elegirá este domingo 29 de noviembre a un prefecto, 22 alcaldes y 142 concejales entre urbanos y rurales en el marco de las elecciones seccionales. Para garantizar el orden durante los comicios, más de 3.000 miembros de la Policía Nacional y más de 2.800 militares estarán desplegados en toda la jurisdicción, donde hasta el momento ya se han emitido siete citaciones por infringir la ley seca. Un reporte de Bernarda Cevallos