Santa Elena reporta normalidad en 76 recintos y activa plan ante posibles lluvias este domingo

La provincia de Santa Elena cuenta con 289.534 electores, concentrados en su mayoría en la capital provincial, y hasta el momento no registra novedades ni recintos electorales suspendidos en sus 76 locales habilitados. La delegación provincial confirmó que, si se registran inundaciones durante la jornada, se aplicará un plan de contingencia para migrar a otros recintos, mientras existe expectativa por el clima de mañana, día en que el presidente Daniel Noboa sufragará en la comuna Olón. Un reporte de Ever Moreira