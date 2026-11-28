Manabí avanza en entrega de paquetes electorales a 388 recintos en medio de afectaciones por lluvias

La distribución de paquetes electorales en la provincia de Manabí, que abarca 388 recintos habilitados y comenzó el lunes 23 por vía aérea hacia cantones apartados como Chone, Flavio Alfaro, Pedernales y Santa Ana, supera ya el 90% y prevé culminar a las 21:00 de este sábado. En paralelo, las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han provocado en las últimas horas inundaciones en algunos recintos electorales de la provincia. Un reporte de Bernarda Cevallos