Crecientes de ríos en cantones del Guayas dejan un fallecido en Durán y daños en varias localidades

Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y esteros en cantones de Guayas como Durán, Daule, Naranjal y Santa Lucía. En Durán, las inundaciones dejaron una víctima mortal: un ciudadano que falleció en la madrugada tras sufrir una caída en medio de las vías anegadas, evento que fue alertado por sus familiares durante la mañana a los cuerpos de socorro. Un reporte de Macarena Larrea.