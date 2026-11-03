Cuenca celebró sus 206 años de emancipación con actos cívicos y afluencia masiva de turistas

La ciudad de Cuenca conmemoró sus 206 años de independencia con una agenda que incluyó ceremonias religiosas, homenaje cívico y reconocimientos a ciudadanos e instituciones destacadas. La jornada contó con la participación de las principales autoridades locales y nacionales, además de una importante concurrencia de visitantes y turistas que arribaron al centro histórico para sumarse a los festejos patrios. Un reportaje de Iván Rodríguez