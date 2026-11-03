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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 03 nov 2026 - 22:03

Emergencias por eventos climáticos extremos en EE. UU., Paraguay y Perú

Una ola de eventos meteorológicos adversos afectaron al continente americano, registrando emergencias de gravedad en Estados Unidos, Paraguay y Perú. Las copiosas precipitaciones e inundaciones han provocado el colapso de infraestructuras viales, daños estructurales en viviendas y la destrucción de miles de hectáreas de cultivos, dejando cientos de familias evacuadas y cuantiosas pérdidas económicas en el sector agrícola. Un reportaje de Estefanía Vaca

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