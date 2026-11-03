Proforma 2027 incluirá obras viales y educativas para reparar daños dejados por El Niño

Frente a las probables afectaciones en la infraestructura pública por el fenómeno de El Niño, el Gobierno Nacional planificó las asignaciones presupuestarias para el próximo año fiscal. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura incluyó en la Proforma Presupuestaria 2027 tres proyectos destinados a la mejora de establecimientos educativos, mientras que el Ministerio de Infraestructura y Tecnología contempla dos planes para la rehabilitación de la red vial nacional. Un reportaje de María Gracia Chacón