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Actualizado: 03 nov 2026 - 21:58

Proforma 2027 incluirá obras viales y educativas para reparar daños dejados por El Niño

Frente a las probables afectaciones en la infraestructura pública por el fenómeno de El Niño, el Gobierno Nacional planificó las asignaciones presupuestarias para el próximo año fiscal. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura incluyó en la Proforma Presupuestaria 2027 tres proyectos destinados a la mejora de establecimientos educativos, mientras que el Ministerio de Infraestructura y Tecnología contempla dos planes para la rehabilitación de la red vial nacional. Un reportaje de María Gracia Chacón

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