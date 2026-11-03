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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 03 nov 2026 - 22:11

Quiteños y visitantes recorrieron el Centro Histórico y coladas moradas durante el feriado

Durante los cuatro días del feriado nacional por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, miles de personas optaron por permanecer en la capital debido a los reportes invernales en las carreteras. Los ciudadanos y turistas recorrieron las plazas del Centro Histórico, asistieron a los cementerios emblemáticos y disfrutaron de la tradicional colada morada y guaguas de pan en distintos puntos gastronómicos de Quito. Un reportaje de Nathalie Jiménez

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