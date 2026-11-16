Hallan el cuerpo sin vida y con signos de violencia de una mujer en Bellavista, norte de Quito

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en medio de unos matorrales en el sector de Bellavista, al norte de Quito, presentando evidentes signos de violencia. Efectivos de la Policía Nacional acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver; sin embargo, moradores del sector denunciaron demoras en la llegada de las autoridades. El hallazgo generó pánico entre los vecinos, quienes aseguran que no es la primera vez que ocurre un hecho violento de este tipo en la zona. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez