Capturaron en San Isidro del Inca a cinco extranjeros investigados por asalto armado en Iñaquito

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la aprehensión de cinco ciudadanos extranjeros investigados por un asalto a mano armada cometido contra dos mujeres en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito. Tras labores de inteligencia, los agentes ubicaron a los sospechosos en un inmueble de San Isidro del Inca, donde decomisaron artículos robados, armas de fuego, una motocicleta y un vehículo presuntamente utilizados en los delitos. Un reportaje de Gustavo Jaramillo