Desbordamiento de varios ríos mantiene en alerta e incertidumbre a familias de Portoviejo

El desbordamiento de varios ríos encendió las alarmas entre los habitantes de distintos sectores de Portoviejo, provincia de Manabí. Las intensas lluvias y el sostenido incremento de los caudales generan profunda incertidumbre entre las familias que residen cerca de los afluentes, quienes permanecen vigilando el avance del agua hacia sus viviendas ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en las próximas horas.