Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 27 oct 2026 - 11:41

Decomisan más de 400 kilos de marihuana camuflados entre ladrillos en Carchi

Agentes de la Jefatura Antidrogas interceptaron un camión que transportaba un cargamento de ladrillos en la provincia de Carchi. Durante la inspección minuciosa del vehículo, los uniformados descubrieron más de 400 kilos de marihuana ocultos en la estructura del cargamento, modalidad utilizada por los traficantes para intentar evadir los controles policiales en la zona fronteriza. Un reporte de Jairo Jácome.

Nuestra TV