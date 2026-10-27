Decomisan más de 400 kilos de marihuana camuflados entre ladrillos en Carchi

Agentes de la Jefatura Antidrogas interceptaron un camión que transportaba un cargamento de ladrillos en la provincia de Carchi. Durante la inspección minuciosa del vehículo, los uniformados descubrieron más de 400 kilos de marihuana ocultos en la estructura del cargamento, modalidad utilizada por los traficantes para intentar evadir los controles policiales en la zona fronteriza. Un reporte de Jairo Jácome.