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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 27 oct 2026 - 11:48

Sujetos armados secuestran a un conductor y se llevan su vehículo en Sangolquí

Un nuevo hecho violento se registró en la parroquia de Sangolquí, cantón Rumiñahui, donde un ciudadano fue interceptado por sujetos desconocidos mientras transitaba en su automóvil. Según testimonios de moradores del sector, los delincuentes abordaron a la víctima por la fuerza y huyeron con rumbo desconocido llevándose al ciudadano y su vehículo. Un reporte de Gustavo Jaramillo.

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