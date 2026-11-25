Delincuentes desvalijaron un taxi en apenas dos minutos en la av. Real Audiencia, norte de Quito

Dos nuevos hechos delictivos se registraron en el sector de Ponceano y zonas aledañas, en el norte de Quito, donde delincuentes desvalijaron un taxi en apenas dos minutos sobre la avenida Real Audiencia. Ante la seguidilla de robos a vehículos, los moradores denunciaron la falta de rondas policiales y reclamaron mayor presencia uniformada y acciones oportunas para frenar la inseguridad en el barrio. Un reportaje de Gustavo Jaramillo