Sequía en Tungurahua desploma la producción de leche y golpea a agricultores

La falta de lluvias comienza a pasar factura en la provincia de Tungurahua, donde la sequía no solo afecta a los cultivos agrícolas sino que golpea severamente al sector ganadero. Esta crisis climática en las zonas rurales se refleja drásticamente en la caída de la producción lechera, que pasó de generar 500 mil litros hace cinco años a registrar menos de 700 litros en la actualidad. Un reportaje de Edith Jácome