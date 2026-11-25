Marea alta dejó al menos nueve zonas inundadas en Guayaquil

Pese a no haberse registrado lluvias intensas durante las últimas horas, el fenómeno del aguaje y la marea alta provocaron al menos nueve zonas con acumulación de agua en Guayaquil este martes 24 de noviembre. La situación, detectada mediante las cámaras de videovigilancia del ECU 911, afectó principalmente a sectores del norte de la urbe como Sauces 4 y los alrededores del Terminal Terrestre. Un reportaje de Paula Kunh