Cinco delincuentes armados robaron un vehículo a un conductor en Bellavista, sur de Quito

Un violento asalto se registró en el sector de Bellavista, en el sur de Quito, donde cinco individuos armados interceptaron a un conductor, lo golpearon y amenazaron para despojarlo de su automóvil pese a que la víctima forcejeó para impedirlo. Moradores del sector expresaron su temor ante la delincuencia señalando que escucharon los gritos de auxilio pero no pudieron intervenir por miedo a represalias, mientras la Policía analiza grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Un reportaje de Gustavo Jaramillo