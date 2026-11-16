Familias damnificadas luchan por salir adelante tras perder sus pertenencias en las inundaciones

Detrás de las cifras de emergencia que deja el temporal invernal, decenas de familias enfrentan a diario los estragos provocados por las inundaciones en sus hogares. Mientras algunos damnificados lo han perdido absolutamente todo y otros intentan rescatar lo poco que quedó a salvo del agua, sus testimonios reflejan la resiliencia de quienes no se rinden y buscan salir adelante en medio de las tormentas.