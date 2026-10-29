Un detenido por el asesinato del abogado Leonardo Toledo

Las investigaciones alrededor del homicidio del abogado Leonardo Toledo dejan hasta el momento un detenido. Dentro de las líneas de indagación se analiza su perfil profesional, dado que su último cliente registrado fue Leonardo Cortázar, implicado en el Caso Encuentro, quien fue extraditado desde Panamá en febrero de 2026 y permanece recluido en la cárcel El Encuentro. Un reporte de Catalina García.