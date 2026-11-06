Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 06 nov 2026 - 06:15

El clima para hoy registra menor nubosidad en Guayas y lluvias en Sierra y Amazonía 6/11

El monitoreo meteorológico señala un cambio en las condiciones climáticas respecto a los días anteriores, registrando una baja concentración de nubes sobre la provincia del Guayas. En contraste, la Sierra y la Amazonía presentan una importante cobertura de nubes cargadas de humedad, lo que incrementa la probabilidad de precipitaciones durante la jornada, condicionado al desplazamiento y velocidad de las corrientes de viento. 

Nuestra TV