El clima para hoy registra menor nubosidad en Guayas y lluvias en Sierra y Amazonía 6/11

El monitoreo meteorológico señala un cambio en las condiciones climáticas respecto a los días anteriores, registrando una baja concentración de nubes sobre la provincia del Guayas. En contraste, la Sierra y la Amazonía presentan una importante cobertura de nubes cargadas de humedad, lo que incrementa la probabilidad de precipitaciones durante la jornada, condicionado al desplazamiento y velocidad de las corrientes de viento.