Cinco disparos acabaron con la vida de un hombre en Caupicho, al sur de Quito

El miedo y el silencio se apoderaron de los moradores del sector de Caupicho, al sur de Quito, tras el crimen de un hombre de 34 años de edad, quien fue atacado a tiros mientras se movilizaba a bordo de su vehículo. Ante el incremento de hechos violentos en la zona, los vecinos exigieron un refuerzo urgente de los patrullajes e intervenciones de la Policía Nacional para devolver la tranquilidad al barrio. Un reportaje de Gustavo Jaramillo