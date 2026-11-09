Tormenta eléctrica e inundaciones causaron emergencias en Babahoyo

Las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre provocaron severas inundaciones en diversos sectores viales de Babahoyo. Durante el temporal se contabilizaron 268 descargas eléctricas en apenas 30 minutos producto de una tormenta estacionaria. Habitantes del sector hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para no arrojar basura a la vía pública, evitando así el colapso de los sumideros ante la posible llegada de nuevas precipitaciones.