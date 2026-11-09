Gestión de Riesgos reportó 15 ríos y esteros desbordados por el invierno en el país

De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el país contabiliza 15 ríos y esteros desbordados a causa del temporal invernal. Mientras los pronósticos meteorológicos del fenómeno de El Niño prevén un incremento drástico en la intensidad de las precipitaciones para el cierre del año, en cantones como Milagro se despliegan brigadas de asistencia humanitaria y entrega de kits de emergencia a las familias anegadas. Un reportaje de Camila Guevara