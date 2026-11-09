Guayaquil registró ola de calor con sensación térmica de 40 °C

El puerto principal experimentó una jornada de intenso calor este domingo 8 de noviembre, registrando temperaturas en los termómetros de hasta 34 °C y una sensación térmica que se elevó hasta los 40 °C. De acuerdo con especialistas en meteorología, la alta radiación solar junto a los elevados niveles de humedad atmosférica por las lluvias recientes intensificaron la percepción de calor en la urbe. Un reportaje de Camila Guevara