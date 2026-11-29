Guía para votar este domingo 29 de noviembre y evitar que se anule tu voto en las elecciones

Más de 13,8 millones de ecuatorianos acuden este domingo 29 de noviembre a las urnas de 07:00 a 17:00 para elegir autoridades seccionales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Para ejercer el sufragio es indispensable presentar la cédula de identidad o el pasaporte, vigentes o caducados, sin portar mochilas grandes ni tomar fotografías en el biombo. Además, las autoridades recuerdan cómo marcar correctamente cada papeleta según su color y dignidad, en plancha para concejales y juntas parroquiales, y una sola marca para prefecturas y alcaldías, para evitar que el voto sea declarado nulo. Un reportaje de Lucía Clavijo