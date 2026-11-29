Registro Civil habilitó 40 agencias este domingo hasta el mediodía para emitir cédulas

Si usted extravió su cédula de identidad y aún no ha podido acudir a sufragar, el Registro Civil habilitó 40 agencias a escala nacional que atenderán este domingo 29 de noviembre de 08:00 a 12:00 sin necesidad de agendar turno. Para realizar el trámite por pérdida o robo, que toma pocos minutos ante la poca afluencia registrada en la matriz de Quito y entrega el documento el mismo día, los ciudadanos deben cancelar 16 dólares (gratuito para personas con discapacidad del 30% o más) y presentar la constancia física o digital del formulario de documentos extraviados del Consejo de la Judicatura, tras una jornada previa en la que se emitieron más de 20 000 cédulas en todo el país. Un reporte de Juan Miguel Rodríguez