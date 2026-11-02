Equipos de emergencia rescataron a familias atrapadas por inundaciones en la Isla Santa Cruz

La persistencia de las lluvias en Santa Cruz, Galápagos, mantiene en constante alerta a la población y a las autoridades locales. Los equipos de rescate y personal de socorro han tenido que desplegarse en diversos puntos de la isla para auxiliar y evacuar a familias que quedaron atrapadas al interior de sus inmuebles por el incremento del agua. A la par, se consolida una ola de solidaridad ciudadana e institucional para proveer de vituallas a los perjudicados. Un reporte de Diego Añazco.