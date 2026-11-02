Recomendaciones esenciales dentro del hogar durante las tormentas eléctricas

Especialistas advierten sobre los graves riesgos de realizar actividades cotidianas como ducharse, lavar platos o manipular electrodomésticos durante una tormenta eléctrica. Cuando un rayo impacta en las cercanías, la descarga puede viajar por las redes de agua y tendidos eléctricos del hogar, al ser el agua un conductor eficaaz, provocando situaciones fatales. Se aconseja no usar teléfonos fijos con cable para prevenir paros cardíacos, quemaduras graves o lesiones oculares irreversibles. Un reportaje de Luisa Macías.