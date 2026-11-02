Inamhi prevé que continúen las lluvias en Guayas, Los Ríos y en las islas San Cristóbal e Isabela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente su advertencia por precipitaciones intensas y tormentas en distintas zonas del territorio. Técnicos del organismo explicaron que el evento registrado en Guayas estuvo dentro de los rangos previstos por las alertas emitidas y precisaron que las provincias con mayor probabilidad de lluvias torrenciales son Guayas y Los Ríos. En el archipiélago de Galápagos se pronostican lluvias en las islas San Cristóbal e Isabela hasta las 23:00, proyectando una paulatina disminución de la intensidad en los días posteriores. Un reporte de Gustavo Jaramillo.