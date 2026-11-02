Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 02 nov 2026 - 22:04

Fuertes lluvias e inundaciones provocan emergencias y evacuaciones en Tumbes, Perú

Las precipitaciones de gran intensidad registradas en el norte del Perú provocaron severas inundaciones en la región de Tumbes, dejando avenidas principales y cientos de viviendas sumergidas bajo el agua. Ante la magnitud de la crisis, las autoridades locales iniciaron la evacuación de las familias afectadas hacia refugios temporales, mientras la presidenta Keiko Fujimori anunció por medio de su cuenta de X el despliegue inmediato de recursos estatales e insumos de emergencia para atender la zona. Un reportaje de Estefanía Vaca.

Nuestra TV