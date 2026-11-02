Fuertes lluvias e inundaciones provocan emergencias y evacuaciones en Tumbes, Perú

Las precipitaciones de gran intensidad registradas en el norte del Perú provocaron severas inundaciones en la región de Tumbes, dejando avenidas principales y cientos de viviendas sumergidas bajo el agua. Ante la magnitud de la crisis, las autoridades locales iniciaron la evacuación de las familias afectadas hacia refugios temporales, mientras la presidenta Keiko Fujimori anunció por medio de su cuenta de X el despliegue inmediato de recursos estatales e insumos de emergencia para atender la zona. Un reportaje de Estefanía Vaca.