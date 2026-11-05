Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 05 nov 2026 - 06:42

Esmeraldas, Guayas y Manabí registran alta concentración de nubes con probabilidad de lluvias

El reporte meteorológico para la jornada de hoy señala una importante concentración de nubosidad sobre Esmeraldas y el norte de Manabí, donde se pronostican lluvias en el transcurso del día, mientras que en el resto de la Costa se observan nubes que se extienden hacia el océano Pacífico y coberturas dispersas en Guayas sobre el Golfo de Guayaquil, sin novedades climáticas en El Oro ni en la zona sur del país. En la Sierra predomina el cielo parcialmente despejado con pocas nubes en Pichincha y Carchi, y una leve acumulación en Azuay, manteniendo una baja probabilidad de precipitaciones. Por su parte, la región Amazónica no presenta nubosidad de consideración en sus provincias.

Nuestra TV