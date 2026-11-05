Esmeraldas, Guayas y Manabí registran alta concentración de nubes con probabilidad de lluvias

El reporte meteorológico para la jornada de hoy señala una importante concentración de nubosidad sobre Esmeraldas y el norte de Manabí, donde se pronostican lluvias en el transcurso del día, mientras que en el resto de la Costa se observan nubes que se extienden hacia el océano Pacífico y coberturas dispersas en Guayas sobre el Golfo de Guayaquil, sin novedades climáticas en El Oro ni en la zona sur del país. En la Sierra predomina el cielo parcialmente despejado con pocas nubes en Pichincha y Carchi, y una leve acumulación en Azuay, manteniendo una baja probabilidad de precipitaciones. Por su parte, la región Amazónica no presenta nubosidad de consideración en sus provincias.